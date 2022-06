Rund 38 Prozent der LEG-Aktionäre wählen für Aktiendividende - LEG-Aktie tiefer

Laut dem MDAX -Konzern verbleiben somit rund 113,2 Millionen Euro im Unternehmen. Auf Basis der Annahmequote werden den weiteren Angaben zufolge 1.269.651 neue Aktien ausgegeben, so dass die Gesamtzahl der LEG-Aktien um rund 2 Prozent auf 74.109.276 Aktien steigt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 23. Juni in den Aktienhandel einbezogen.

Die LEG-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise um 0,46 Prozent auf 82,02 Euro nach.

DJG/brb/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: LEG