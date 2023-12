Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Kursverlauf

Am Donnerstagabend agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Donnerstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 37.710,10 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,903 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,366 Prozent leichter bei 37.518,62 Punkten, nach 37.656,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 37.650,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 37.778,85 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,813 Prozent. Vor einem Monat, am 28.11.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35.416,98 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 28.09.2023, den Stand von 33.666,34 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 28.12.2022, bei 32.875,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 13,80 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 37.778,85 Punkten. Bei 31.429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 1,58 Prozent auf 108,82 USD), 3M (+ 0,87 Prozent auf 109,69 USD), Merck (+ 0,73) Prozent auf 108,77 USD), Amgen (+ 0,67 Prozent auf 288,46 USD) und Visa (+ 0,57 Prozent auf 260,40 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Chevron (-1,41 Prozent auf 149,77 USD), Dow (-0,86 Prozent auf 55,23 USD), Intel (-0,73 Prozent auf 50,39 USD), Boeing (-0,67 Prozent auf 260,35 USD) und Salesforce (-0,43 Prozent auf 265,58 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10.792.235 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 7,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net