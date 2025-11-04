Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 70,40 EUR ab.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:40 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 70,40 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.435 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 10,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,67 EUR aus.

Am 29.10.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 833,27 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 774,57 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

