Notierung im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Aufwind

07.08.25 16:09 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 67,00 EUR zu.

Um 15:50 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,00 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,10 EUR. Bei 66,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.415 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 8,34 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 58,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

