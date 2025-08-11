Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Minus

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 67,00 EUR.

Um 15:44 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 67,00 EUR. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 66,20 EUR. Bei 67,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.289 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Abschläge von 37,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 784,67 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 779,99 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

