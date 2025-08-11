Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 67,80 EUR.
Um 15:51 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 67,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 67,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.564 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.
Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,82 Prozent. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 60,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.
Drägerwerk gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 784,67 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 779,99 Mio. EUR.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Drägerwerk die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|11.06.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|06.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.01.2025
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|25.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
