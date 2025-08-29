DAX23.805 -1,0%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,76 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Vormittag

02.09.25 09:25 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 53,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,15 EUR -0,35 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 09:02 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 53,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,90 EUR. Bei 52,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.874 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 55,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 4,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 33,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

