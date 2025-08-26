DAX24.011 -0,6%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.497 +0,2%Nas21.570 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag schwächer

27.08.25 16:10 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag schwächer

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 53,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,75 EUR 0,05 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,60 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 53,40 EUR. Bei 53,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.648 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2025 markierte das Papier bei 55,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (33,56 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,83 EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

