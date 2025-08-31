easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Montagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,92 GBP.

Um 15:52 Uhr wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,92 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,94 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,92 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 572.137 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 20,08 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 18,41 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,135 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,58 GBP je easyJet-Aktie aus.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

