easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 4,81 GBP.

Das Papier von easyJet befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,7 Prozent auf 4,81 GBP ab. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,77 GBP ein. Bei 4,90 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.880.584 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,51 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,666 GBP je Aktie.

