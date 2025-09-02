DAX23.579 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.194 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Nachmittag zu

03.09.25 16:10 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 4,90 GBP nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,90 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 4,91 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.245.564 easyJet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,69 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,58 GBP angegeben.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,666 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen