easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,79 GBP.

Um 09:06 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,79 GBP zu. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 4,81 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 61.029 easyJet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,58 GBP angegeben.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,666 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

