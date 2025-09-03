DAX23.819 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,70 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Aktie im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagvormittag auf grünem Terrain

05.09.25 09:26 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,50 EUR -0,01 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,69 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,71 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,68 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.762 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 14,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,58 GBP an.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

