easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittwochmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 4,63 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,63 GBP ab. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,60 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.043.604 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 27,60 Prozent wieder erreichen. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher
easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen