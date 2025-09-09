easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittwochmittag tiefer

Blick auf easyJet-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 4,63 GBP.

Um 11:49 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,63 GBP ab. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,60 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.043.604 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 27,60 Prozent wieder erreichen. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.

