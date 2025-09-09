DAX23.753 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,91 +0,6%Gold3.656 +0,8%
Blick auf easyJet-Kurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittwochmittag tiefer

10.09.25 12:05 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 4,63 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,40 EUR -0,07 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,63 GBP ab. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,60 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.043.604 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 27,60 Prozent wieder erreichen. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,666 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen