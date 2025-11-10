easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Montagnachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 4,76 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,76 GBP. Bei 4,86 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 4,79 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.183.927 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,99 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 18,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,21 GBP an.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

