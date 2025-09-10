easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Montagmittag ins Plus

Blick auf easyJet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von easyJet. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,70 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,70 GBP. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,73 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 607.033 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,62 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,65 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,58 GBP angegeben.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,666 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen