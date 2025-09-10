easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Montagmittag ins Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von easyJet. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,70 GBP.
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,70 GBP. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,73 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 607.033 easyJet-Aktien umgesetzt.
Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,62 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,65 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,58 GBP angegeben.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,666 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
