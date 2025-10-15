easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit Kursplus

easyJet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,04 GBP.

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,04 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 5,10 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,01 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.998.787 Aktien.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 20,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,656 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger