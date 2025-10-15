DAX24.208 -0,1%Est505.610 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,27 -0,8%Nas22.783 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.197 +1,3%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag mit Einbußen

15.10.25 16:08 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 4,85 GBP abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 4,85 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,82 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,01 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.409.304 easyJet-Aktien.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,84 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,22 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,29 GBP je easyJet-Aktie an.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,656 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
13:16easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13:16easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen