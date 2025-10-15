easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 4,85 GBP abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 4,85 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,82 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,01 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.409.304 easyJet-Aktien.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,84 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,22 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,29 GBP je easyJet-Aktie an.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,656 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger