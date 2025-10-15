DAX24.297 +0,3%Est505.628 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
Kursentwicklung im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zeigt sich am Vormittag freundlich

15.10.25 09:22 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 5,02 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,78 EUR -0,05 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,02 GBP zu. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,04 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,01 GBP. Zuletzt wechselten 232.873 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,64 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Abschläge von 20,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,656 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

mehr Analysen