easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich easyJet

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,82 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 4,82 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,84 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,81 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 536.858 easyJet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Gewinne von 22,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,29 GBP je easyJet-Aktie an.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,662 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

