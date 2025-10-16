easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Donnerstagvormittag zu

easyJet im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,81 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,81 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,84 GBP. Bei 4,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.266 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 22,74 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 16,61 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,662 GBP je easyJet-Aktie.

