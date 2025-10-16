easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Kurs der easyJet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der easyJet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,81 GBP.

Bei der easyJet-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,81 GBP. Im Tageshoch stieg die easyJet-Aktie bis auf 4,84 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,78 GBP. Bei 4,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.212.169 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 22,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 16,57 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,29 GBP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,662 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

