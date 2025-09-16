easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kurseinbußen

easyJet im Blick

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 4,49 GBP abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,49 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,45 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,53 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.717.976 easyJet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 24,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,50 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,39 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,665 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen