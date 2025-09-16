easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 4,49 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,49 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,45 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,53 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.717.976 easyJet-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 24,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,50 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,39 GBP.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,665 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher
easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen