easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,6 Prozent auf 4,68 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,6 Prozent auf 4,68 GBP. In der Spitze gewann die easyJet-Aktie bis auf 4,69 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,58 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.154.771 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 20,84 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 14,17 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,21 GBP angegeben.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,727 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

