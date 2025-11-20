easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagvormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,64 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 4,64 GBP. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,67 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,67 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.614 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 27,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 15,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,21 GBP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,727 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

