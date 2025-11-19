easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von easyJet

DAX23.253 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,95 -1,3%Gold4.116 +1,2%
Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
19.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,55 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,21 EUR 0,03 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Die easyJet-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,55 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,54 GBP. Mit einem Wert von 4,58 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 352.328 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 22,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,21 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,727 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

