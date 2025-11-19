easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von easyJet

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,55 GBP abwärts.

Die easyJet-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,55 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,54 GBP. Mit einem Wert von 4,58 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 352.328 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 22,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,21 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,727 GBP je easyJet-Aktie.

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger