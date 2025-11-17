DAX 23.288 -1,3%ESt50 5.567 -1,3%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,6%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.935 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,10 +0,1%Gold 4.042 -0,1%
easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,20 EUR -0,09 EUR -1,70 %
STU
4,56 GBP -0,05 GBP -1,15 %
LSE
Marktkap. 4 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

10:51 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,20 EUR -0,09 EUR -1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
5,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,56 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

10:51 easyJet Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
15.10.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

