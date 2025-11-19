easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,60 GBP zu.
Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 4,60 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,58 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 55.801 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 14,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,21 GBP.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,727 GBP je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
