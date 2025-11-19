easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag im Plus

easyJet im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,60 GBP zu.

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 4,60 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,58 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 55.801 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 14,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,21 GBP.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,727 GBP je Aktie aus.

