So bewegt sich easyJet

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag leichter

18.11.25 12:04 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag leichter

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,56 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,20 EUR -0,08 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 4,56 GBP abwärts. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 4,53 GBP. Bei 4,53 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 460.935 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 22,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 12,03 Prozent wieder erreichen.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,21 GBP.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,727 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

