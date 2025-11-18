easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 4,55 GBP.
Um 15:52 Uhr fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,55 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,53 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 4,53 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 811.678 Stück.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 22,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,78 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,21 GBP aus.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,727 GBP fest.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
