easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit Kurseinbußen

18.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 4,57 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,20 EUR -0,08 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 4,57 GBP ab. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 4,53 GBP. Mit einem Wert von 4,53 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 79.233 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 12,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,21 GBP je easyJet-Aktie aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,727 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
10:51easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
10:51easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

