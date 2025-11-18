easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 4,57 GBP.

Das Papier von easyJet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 4,57 GBP ab. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 4,53 GBP. Mit einem Wert von 4,53 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 79.233 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 12,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,21 GBP je easyJet-Aktie aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,727 GBP in den Büchern stehen haben wird.

