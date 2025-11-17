easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 4,69 GBP ab.

Die easyJet-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4,69 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,68 GBP ab. Bei 4,68 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.758 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Mit einem Zuwachs von 26,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 16,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,21 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

