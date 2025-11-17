DAX23.722 -0,7%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,39 +0,2%Gold4.081 ±0,0%
Kursentwicklung

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag billiger

17.11.25 12:04 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag billiger

Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 4,61 GBP nach.

Die easyJet-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,61 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,60 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,68 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562.676 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 12,97 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,21 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,727 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

