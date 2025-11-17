DAX23.570 -1,3%Est505.638 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.783 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,23 -0,1%Gold4.062 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kursabschlägen

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 4,62 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,29 EUR -0,02 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,62 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,60 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 4,68 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 905.853 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 21,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 15,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,21 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

mehr Analysen