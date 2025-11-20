easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Kurs der easyJet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,58 GBP ab.

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 4,58 GBP nach. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,55 GBP. Mit einem Wert von 4,67 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.230.400 Stück.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 28,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 14,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,21 GBP für die easyJet-Aktie.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,727 GBP je Aktie aus.

