DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Aktie im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Donnerstagmittag schwächer

20.11.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 4,56 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,34 EUR 0,05 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 4,56 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,55 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,67 GBP. Bisher wurden heute 950.614 easyJet-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,48 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 13,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,21 GBP je easyJet-Aktie an.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2026 0,727 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen