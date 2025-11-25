easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,69 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,4 Prozent auf 4,69 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,65 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,76 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.804.094 easyJet-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 20,65 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,133 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,09 GBP für die easyJet-Aktie.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,659 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
