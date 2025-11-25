DAX23.227 -0,1%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit Verlusten

25.11.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,69 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,4 Prozent auf 4,69 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,65 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,76 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.804.094 easyJet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 20,65 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,133 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,09 GBP für die easyJet-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,659 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
11:41easyJet BuyUBS AG
10:36easyJet OutperformRBC Capital Markets
10:36easyJet Market-PerformBernstein Research
10:11easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:41easyJet BuyUBS AG
10:36easyJet OutperformRBC Capital Markets
24.11.2025easyJet OverweightBarclays Capital
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:36easyJet Market-PerformBernstein Research
10:11easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
18.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

