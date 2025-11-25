easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,69 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,4 Prozent auf 4,69 GBP. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,65 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,76 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.804.094 easyJet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 20,65 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,133 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,09 GBP für die easyJet-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,659 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

