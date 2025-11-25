DAX23.407 +0,7%Est505.566 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -4,9%Nas22.646 -1,0%Bitcoin75.221 -1,8%Euro1,1561 +0,3%Öl62,13 -2,0%Gold4.119 -0,4%
ROUNDUP: Easyjet verdient mehr - Dividende bleibt hinter Erwartung zurück

25.11.25 14:08 Uhr
LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger easyJet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 bei anziehendem Erlös mehr verdient als im Jahr davor. An die Anteilseigner soll eine Dividende von 13,20 Pence je Aktie ausgeschüttet werden, wie die Airline am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Für das Vorjahr gab es 12,10 Pence. Von Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit einer etwas höheren Dividende gerechnet. An der Börse gab die Aktie zuletzt rund 2,2 Prozent nach.

Easyjet beförderte im abgeschlossenen Geschäftsjahr rund 93 Millionen Fluggäste, das sind vier Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei stieg die Kapazität ebenfalls um vier Prozent auf rund 104 Millionen angebotene Sitze.

Im neuen Geschäftsjahr will das Management die Kapazität (ASK) - gemessen an den angebotenen Sitzkilometern - um sieben Prozent ausweiten, nach einem Plus von neun Prozent ein Jahr zuvor. Zudem erwartet der Billigflieger nur einen moderaten Anstieg der Kosten, da er unter anderem von vorteilhaften Treibstoffpreisen und Einsparungen ausgeht.

Für Analyst Ruairi Cullinane von RBC hat das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen übertroffen. Dagegen sehe der Ausblick durchwachsen aus. Die Konsensschätzungen für die Gewinne im neuen Geschäftsjahr könnten seiner Meinung nach sinken.

Auch für Harry Gowers von JPMorgan haben die Aussagen zum Wintergeschäft als auch der Ausblick für die Kostenentwicklung enttäuscht. Entsprechend dürfte die Konsensschätzung für das Vorsteuerergebnis im laufenden Geschäftsjahr um mindestens 4 bis 6 Prozent sinken, so der Analyst.

In den zwölf Monaten bis Ende September war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf gut 10,1 Milliarden britische Pfund (rund 11,5 Mrd Euro) gesunken. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern erhöhte sich ebenfalls um neun Prozent auf 665 Millionen Pfund, was über den Markterwartungen liegt. Der Pauschalreiseanbieter Easyjet Holidays steuerte hier mit 250 Millionen Pfund mehr als ein Drittel bei. Nach Steuern verdiente Easyjet Basis 494 Millionen Pfund, gegenüber 452 Millionen ein Jahr zuvor.

Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Konzernchef Kenton Jarvis zuversichtlich, das "mittelfristige Ziel von über einer Milliarde Pfund Jahresgewinn vor Steuern zu erreichen"./err/tav/jha/

