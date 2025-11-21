easyJet Aktie
Marktkap. 3,96 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: easyJet Market-Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,20 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
5,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
