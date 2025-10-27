easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet reagiert am Mittag positiv

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von easyJet. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,87 GBP.

Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,87 GBP. Bei 4,88 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,85 GBP. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 329.873 Aktien.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 17,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 17,57 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,29 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,656 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger