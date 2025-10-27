easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

easyJet im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 4,89 GBP zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,89 GBP zu. Bei 4,90 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,85 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.026.957 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 20,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,88 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,29 GBP angegeben.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,656 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

