easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 4,92 GBP nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,92 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die easyJet-Aktie bis auf 4,86 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,96 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.259.436 Stück.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 16,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,41 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,58 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,668 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

