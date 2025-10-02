eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von eBay zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 87,53 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die eBay-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 87,53 USD. Bei 87,53 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 86,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 116.977 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

eBay gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht