DAX24.393 +1,2%Est505.643 +1,1%MSCI World4.316 -0,2%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.834 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Blick

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit stabiler Tendenz

02.10.25 16:10 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von eBay zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 87,53 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
74,68 EUR -2,56 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die eBay-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 87,53 USD. Bei 87,53 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die eBay-Aktie bis auf 86,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 116.977 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

eBay gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen