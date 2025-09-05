eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich eBay

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Das Papier von eBay befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 90,94 USD ab.

Die eBay-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 90,94 USD abwärts. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 90,63 USD. Bei 92,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 134.499 eBay-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 10,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

