eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 91,79 USD nach.

Die eBay-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 91,79 USD. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 91,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 102.848 eBay-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 62,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

eBay veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

