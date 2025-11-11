eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verteuert sich am Abend

Kurs der eBay

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 88,23 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 88,23 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eBay-Aktie bisher bei 88,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,26 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.087.654 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. 14,64 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 58,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 50,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,87 Mrd. USD im Vergleich zu 2,59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

