eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 91,09 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 91,09 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 90,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 144.301 eBay-Aktien den Besitzer.
Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 11,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 38,08 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Übrigens: eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Denis Radovanovic / Shutterstock.com
Nachrichten zu eBay Inc.
Analysen zu eBay Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2020
|eBay Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.2020
|eBay Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2019
|eBay Hold
|Deutsche Bank AG
|11.10.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|04.09.2019
|eBay Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.10.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|18.07.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|18.07.2019
|eBay Buy
|Aegis Capital
|24.04.2019
|eBay Buy
|The Benchmark Company
|30.01.2019
|eBay Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2020
|eBay Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2019
|eBay Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.2019
|eBay Neutral
|UBS AG
|22.10.2018
|eBay Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|19.10.2018
|eBay Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.01.2020
|eBay Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.2018
|eBay verkaufen
|Morgan Stanley
|19.10.2017
|eBay Underweight
|Morgan Stanley
|08.08.2017
|eBay Underperform
|Mizuho
|21.07.2017
|eBay Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen