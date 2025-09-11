DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.916 -0,4%Nas22.128 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Blick auf eBay-Kurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay wird am Nachmittag ausgebremst

12.09.25 16:10 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 91,09 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
78,67 EUR 0,73 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 91,09 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 90,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 144.301 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 11,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 38,08 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen