eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay wird am Nachmittag ausgebremst

Blick auf eBay-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 91,09 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 91,09 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 90,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 144.301 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 11,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 38,08 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen