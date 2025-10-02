eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay präsentiert sich am Donnerstagabend fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 87,72 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 87,72 USD. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,86 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 638.374 eBay-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 35,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

Am 30.07.2025 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

