eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von eBay zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 82,27 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 82,27 USD zu. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,78 USD. Bei 82,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 79.793 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 18,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,73 USD am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 28,61 Prozent sinken.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 29.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,59 Mrd. USD eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 5,45 USD im Jahr 2025 aus.

