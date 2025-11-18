DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.454 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
So bewegt sich eBay

18.11.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag auf grünem Terrain

18.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von eBay zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 82,27 USD.

eBay Inc.
70,29 EUR -2,08 EUR -2,87%
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 82,27 USD zu. Die eBay-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,78 USD. Bei 82,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 79.793 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 18,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,73 USD am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 28,61 Prozent sinken.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 29.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,59 Mrd. USD eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 5,45 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen