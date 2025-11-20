eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 82,29 USD.

Das Papier von eBay legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 82,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 82,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 95.459 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 22,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 58,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 28,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.10.2025 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,59 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

