DAX23.496 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.101 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,19 +0,8%Gold4.096 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Blick auf Aktienkurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Nachmittag an Boden

20.11.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 82,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
70,81 EUR 0,44 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von eBay legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 82,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die eBay-Aktie bei 82,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 95.459 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 22,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 58,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 28,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.10.2025 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,59 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen